В Тюмени ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с участием такси. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Николая Федорова в Тюмени накануне, 20 января, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП поучаствовала машина такси.

– Водитель автомобиля Hyundai не пропустил Volvo, который ехал по главной дороге. В результате столкновения травмы получили 44-летний водитель Hyundai и двое его пассажиров: 32-летняя женщина и шестилетний ребенок, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что, по предварительным данным, медики диагностировали у пострадавших ушибы. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося дорожного инцидента, передает «МегаТюмень».