АО «Транснефть – Сибирь» провело свыше 2,8 тыс. учебно-тренировочных занятий в 2020 году. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и производственного контроля в 2020 году, объявлен-ном в организациях системы «Транснефть» соответствующим тематическим годом.

В структурных подразделениях предприятия внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью, которая представляет комплекс мер, направленных на повышение надежности и безопасную эксплуатацию оборудования, сооружений, технических устройств производственных объектов, обеспечение комфортных и безлопастных условий труда и сохранение здоровья работников.

Для обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и отработки персоналом практических навыков реагирования в минувшем году проведено 2850 учебно-тренировочных занятий. В том числе, в марте на линейной части магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск успешно прошло комплексное учение совместно с ГУ МЧС России, подтвердившее высокую компетентность работников, их способность оперативно реагировать и слаженно взаимодействовать с надзорными органами, органами местного самоуправления.

Предприятие активно внедрят системы дистанционного мониторинга. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В июне работники АО «Транснефть – Сибирь» принимали участие в ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске. С поверхности реки Амбарная силами предприятия было собрано 9 299 куб. м нефтепродукта. За работу по ликвидации последствий аварии АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России.

Предприятие активно внедрят системы дистанционного мониторинга на производственных объектах в целях обеспечения высокого уровня безопасности работы персонала.

Для контроля производства земляных работ в режиме реального времени на объектах внедрена система видеофиксации землеройной техники. Она позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения от требований безопасности. Оборудованием видеофиксации оснащены 254 единицы землеройной техники.

АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 году подготовило учебно-методический фильм «Безопасная эксплуатация подъемных сооружений», предназначенный для организаций системы «Транснефть». Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Также в АО «Транснефть – Сибирь» установлен дистанционный контроль за эксплуатацией подъемных сооружений, классифицируемых как производственные объекты 4-го класса опасности. В течение прошлого года системами дистанционного контроля оснащены 25 единиц подъемных сооружений, в том числе краны автомобильные, мостовые электрические краны производства Тюменского ремонтно-механического завода. В целях поддержания уровня знаний персонала по основным направлениям безопасной работы с подъемными сооружениями АО «Транснефть – Сибирь» в 2020 году подготовило учебно-методический фильм «Безопасная эксплуатация подъемных сооружений», предназначенный для организаций системы «Транснефть».

В рамках информационной работы специалисты служб промышленной безопасности и производственного контроля провели тематические открытые уроки для учеников средних классов общеобразовательных учреждений Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Также в целях профилактической работы персонал обеспечен информационными памятками об основных направлениях деятельности в области промышленной безопасности.