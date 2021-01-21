«Сказал, что изрежет лицо». В тюменской деревне мужчина угрожал ножом экс-супруге

В тюменской деревне мужчина угрожал ножом экс-супруге. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения МВД по Казанскому району обратилась жительница деревни Большие Ярки. Женщина сообщила, что бывший муж угрожал ей убийством.

Участковый уполномоченный полиции установил, что бывшие супруги проживают совместно. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора. 33-летний местный житель нанёс потерпевшей несколько ударов кулаком.

– Затем мужчина взял кухонный нож и заявил, что изрежет женщине лицо или убьет её. Испугавшись за свою жизнь, гражданка обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.