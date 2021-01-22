Тюменец похитил куртку с деньгами из автомобиля. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции обратился 62-летний житель Тобольска, сообщив о краже денег из его машины. Мужчина рассказал, что, проезжая мимо поселка, он заехал на работу к знакомой и припарковал машину возле входа в здание. Вернувшись, обнаружил пропажу ключей от квартиры и куртки, в кармане которой находилось 12 тысяч рублей.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого, им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него возник умысел похитить ценные вещи из припаркованного автомобиля.

– Проходя мимо авто потерпевшего, мужчина заметил лежащую внутри куртку. Через незапертую дверь он проник в салон, откуда украл чужое имущество. Ключи выкинул, похищенные деньги успел потратить на приобретение спиртного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Отделением дознания по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.