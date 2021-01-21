Вакцина от коронавируса продолжает поступать в районы Тюменской области

Антиковидная вакцина продолжает поступать в районы Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Аромашевский район. Здесь 50 доз используют для вакцинации группы риска – медиков, работников образования и социальной сферы.

– Ее сделают людям 18 – 60 лет, пациенты старше 60 лет этой вакциной не прививаются. Следующую партию медикамента в Аромашевском районе ожидают после 25 января, – сообщили в администрации муниципалитета.

В ведомстве также напомнили, что вакцинация проходит в два этапа. Вторую прививку ставят через 21 день после первой. Для этого нужно заполнить бумагу с согласием и анкету пациента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюменской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны продолжать носить маски. Делать это нужно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы, привитые от коронавируса, продолжат носить маски

Это нужно делать до формирования иммунитета (подробнее)