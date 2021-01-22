Погода на 22 января в Тюмени: пасмурно, без осадков

В Тюмени будет пасмурно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 января, пасмурная погода в Тюмени будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 23 – 24 градуса, днем – минус 24. Вечером столбики термометров покажут 26 – 28 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 метр в секунду.

В этот день почитается память мученика Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе – растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев – быть вскоре снегу и холоду.