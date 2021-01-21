На тюменских трассах из-за плохой видимости пострадали женщины-водители. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На тюменских трассах из-за плохой видимости пострадали женщины-водители. Автоинспекторы несут службу на патрульных автомобилях с включенной световой сигнализацией.

Так, два автомобиля съехали с дороги в кюветы на 78-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе, пострадала 49-летняя водитель автомобиля «Шкода-Фабиа», и на автодороге Тюмень – Каменка у деревни Коняшино, где опрокинулся «Пежо» под управлением девушки-водителя.

– Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в Тюменском районе на всех четырех федеральных автодорогах, сильный снег и ветер на трассе Тюмень – Омск от Тюмени вплоть до границы с Омутинским районом, ухудшена видимость на автодороге Курган – Тюмень в Исетском районе, где в последнее время так часто происходят дорожные трагедии, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.