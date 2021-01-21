«Настоящее бедствие». В Тюмени в канализации нашли 50 килограммов влажных салфеток

В Тюмени в канализации нашли 50 килограммов влажных салфеток. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени 50 килограммов влажных салфеток, которые превратились в плотный ком, преградили проход стокам в коллекторе на улице Волгоградской. Бригаде рабочих пришлось в двадцатиградусный мороз через канализационный колодец прочищать трубу.

– Синтетические салфетки доставляют немало проблем и для канализационно-насосных станций. Сплетаясь в плотный массив, они обволакивают рабочую зону насоса и блокируют работу вращающего колеса. Как минимум это приводит к внеплановой профилактике, а как максимум – к ремонту дорогостоящего насосного оборудования, – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

По информации представителей «Росводоканала», чтобы прочистить один из засоров, в трубе пришлось выпилить отверстие, через которое как раз и вытянули огромный «кокон» из синтетических салфеток. В компании попросили местных жителей соблюдать элементарные правила пользования канализацией. В систему водоотведения нельзя выбрасывать тряпки, салфетки, влажную туалетную бумагу, а также остатки пищи.