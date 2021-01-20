Тюменку оштрафовали на две тысячи рублей за перепланировку квартиры. Фото - Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

В одной из квартир жилого дома №2 на улице Боровской в Тюмени женщина самовольно решила сделать перепланировку. На работы пожаловались соседи горожанки.

– Собственник перепланировал свою квартиру за счёт сноса перегородок, переноса стен и закладывания дверных проёмов. При этом разрешение органа местного самоуправления на указанные изменения получено не было, – прокомментировали в пресс-службе Госжилинспекции по Тюменской области. В ведомстве отметили, что жительницу областной столицы оштрафовали на две тысячи рублей.

Также специалисты управления рассказали о ситуации с квартирой в доме №1а на улице Казаровской. Еще в июле 2019 года владелец делал дверной проем в смежной с соседней квартирой стене. Его обязали привести жилое помещение в прежнее состояние до середины февраля 2020 года. Исполнено это требование не было, из-за чего суд принял заочное решение о продаже квартиры с публичных торгов.