«Решил прокатиться». В Голышманово молодой человек угнал автомобиль у пенсионера

В Голышманово молодой человек угнал автомобиль у пенсионера. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел голышмановской полиции с заявлением об угоне автомобиля обратился 70-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его ВАЗ-2115 был припаркован во дворе дома, однако ночью, выйдя на улицу, он не обнаружил авто на прежнем месте.

Вскоре на одной из улиц поселка сотрудники ДПС при проверке документов задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

– Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что, проходя мимо, обнаружил незапертый транспорт с ключом в замке зажигания. После этого, воспользовавшись моментом, подозреваемый решил прокатиться на чужом авто, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.