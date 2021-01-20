На интернет-ресурсы органов власти Тюменской области за год организовано более 20 миллионов атак. Фото: Ольга Крыльцова

На интернет-ресурсы органов власти Тюменской области за 2020 год осуществлено более 20 миллионов атак. Ни одна не была реализована.

– Год мы закрыли с нулевым простоем информационных систем, которые могли бы возникнуть в результате компьютерных атак. Если говорить о целенаправленных, организованных атаках – делается анализ по странам, периоду. IP- адреса, с которых осуществляются атаки, зарегистрированы как минимум в 10 государствах, в том числе в Германии, Великобритании, США и Китае, – сообщила руководитель департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Она отметила, что более половины атак – так называемое «сканирование сети» молодыми ребятами, школьниками, которые что-то пробуют, запускают сканеры сети, чтобы «достучаться» до серверов.