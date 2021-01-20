Новогодние каникулы тюменцев: путешествия по России, онлайн-знакомства и еда на дом

Траты жителей Тюменской области в период новогодних каникул проанализировал МТС банк. Как показал анализ расходов банковских карт клиентов, большей популярностью в наступившем году, за период с 1 по 10 января 2021, пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

В новогодние каникулы многие тюменцы традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,4 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,1 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шопинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 5,2 раза. Услуги курьеров оплачивали в 3,2 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 2,3 раза чаще. При этом количество офлайн-транзакций в ресторанах уменьшилось на 7%, в заведениях фастфуда – на 29%, а в барах и ночных клубах – на 37%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 23%, а в супермаркетах – всего на 5%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 40%.

В начале прошлого года самым популярным развлечением на новогодних каникулах в регионе был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось на 24%. Тюменцы смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 36%.

Азарт и благотворительность

В 2,2 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории «азартные игры» – тюменцы в надежде на новогоднее чудо покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году на 76% увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Тюменской области. Учитывались платежные операции с 1 по 10 января 2020-го и 2021 года.