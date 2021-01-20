Тюменская сирота сообщила прокурору, что ей не дали жилье. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских посетил Юргинский район с рабочей поездкой. Он выслушал жалобы местных жителей.

Так, сирота из деревни Синьга обратилась по вопросу необеспечения ее жильем. Депутат Думы Зоновского сельского поселения Ольга Козуб рассказала о перебоях с водой в летний период в селе Зоново. А жительница деревни Заозерная недовольна плохим состоянием дороги Юргинское – Аромашево. Кроме того, житель деревни Чурина просил решить вопрос с установкой остановочного комплекса в деревне Заозерная.

– Прокурор поручил провести тщательные проверки по всем обращениям и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. Результаты проверок взяты им на контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в этот день руководитель посетил Юргинскую среднюю школу, детско-юношескую спортивную школу, больницу и районный Дом культуры.