У тюменки забрали «Мерседес» из-за миллионного долга по трем кредитам. Фото - УФССП по Тюменской области.

У тюменки забрали дорогостоящий автомобиль из-за крупного долга. Таков итог утреннего рейда судебных приставов-исполнителей по должникам.

Горожанка, проживающая в районе ММС, набрала три кредита на общую сумму почти миллион рублей, при этом имея автомобиль «Мерседес». Исполнительное производство в отношении нее было возбуждено еще в 2019 году. Женщину об этом известили, однако она продолжала упорно игнорировать решение суда.

– Сегодня утром ее транспортное средство изъяли и поместили на спецстоянку. В течение 10 дней она имеет право на самореализацию имущества. Но лишь оплатив всю сумму полностью, собственник сможет вернуть свою машину, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что специалисты за прошлый год составили 1 520 актов описей арестов имущества, большей частью которых являлись долги по кредитам. В управлении напомнили, что гражданин, имеющий задолженность от трех тысяч рублей, может лишиться своего имущества в счет погашения долга.