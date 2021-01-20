Тюменец, вызвавшись помочь другу, взял у него деньги и исчез. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что он попался на уловки мошенника и лишился денег.

Оказалось, что приятель потерпевшего под предлогом оформления документов на перевозку леса похитил у него 250 тысяч рублей. Злоумышленник сообщил мужчине, что у него есть знакомые специалисты, которые подготовят документы в короткие сроки и смогут реализовать сделку.

– Доверчивый гражданин согласился и передал на руки наличку. Спустя время тот перестал выходить на связь. Тогда заявитель понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали его. Им оказался ранее судимый 39-летний безработный местный житель. Установлена причастность фигуранта еще к трем эпизодам мошеннических действий. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.