Тридцатитрехлетний тюменец умер от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – еще одна жертва коронавируса. На этот раз умер молодой человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 33 года, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания, отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 233 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрирован 161 случай заболевания (всего с начала пандемии – 26558), 151 человек выздоровел (за весь период – 24948), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 373 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 297 находятся на перевахтовке.