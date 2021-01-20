Тюменский меломан похитил звукоусилители у работодателя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции с сообщением о хищении трёх автомобильных усилителей звука обратился 30-летний мужчина. В связи с ремонтными работами на его участке в посёлке Боровский работала строительная бригада. На территории у потерпевшего находится сарай. После одной из рабочих смен строительной бригады владелец, зайдя в помещение сарая, не обнаружил свое имущество. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 28-летний работник строительной бригады, которая работала у потерпевшего на территории дома. Как оказалось, мужчина заранее приметил в сарае, который не запирается на замок, три автомобильных усилителя звука.

– Подобрав удобный момент, злоумышленник присвоил себе технику. В дальнейшем он планировал установить усилитель к себе в автомобиль, остальные продать, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято сотрудниками полиции и будет возвращен законному владельцу. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.