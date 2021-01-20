Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2021 года увеличилось на 161 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2020 года увеличилось на 161 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 26 558 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 597 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 290 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровели 3 027 316 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюменской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, обязаны продолжать носить маски. Делать это нужно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.

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