«Мать состояла на учете у нарколога». Подробности о пожаре в Богандинском, где погибли двое детей

Подробности о пожаре в Богандинском, где погибли двое детей. Фото - администрация Тюменского района.

Стали известны подробности из жизни семьи из поселка Богандинский Тюменской области, в которой днем 18 января в пожаре трагически погибли двое детей 2016 и 2020 годов рождения. Изначально СМИ писали, что мать оставила малышей дома под присмотром знакомой, уйдя в магазин. Однако в администрации Тюменского района заявили, что эта информация не подтвердилась.

По словам чиновников, в доме не раз бывали инспекторы МЧС, состояние электропроводки не вызывало у них сомнений. Они убеждались, что спички в доме хранятся в недоступном для малышей месте. Соцслужбы, специалисты администрации и учителя также посещали семью и, зная привычку матери оставлять детей одних, объясняли ей, чем это может закончиться.

– В поле зрения они попали, когда мама встала на учет у нарколога и проходила по собственному желанию лечение от алкогольной зависимости. Кроме того, семья часто меняла место жительства, это тоже вызывало вопросы. С рождением второго ребенка в начале 2020 года внимание к ним усилилось. Мама обычно шла на контакт, понимая свои проблемы, – рассказала заместитель главы Богандинского муниципального округа по соцвопросам Наталья Артемова.

В администрации уточнили, что с 2019 года мама погибших детей в употреблении спиртных напитков не была замечена, в доме у мальчиков имелись отдельные спальные места, игрушки, а также необходимая одежда по сезонам. Женщина получала региональный материнский капитал.