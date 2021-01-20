В Тюмени молодой бесправник сбил велосипедиста на тротуаре.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На улице Малыгина в Тюмени автомобиль «Мерседес» сбил ехавшего по тротуару велосипедиста. 43-летний мужчина травмирован.
– По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар с проезжей части. У 20-летнего молодого человека нет водительских прав, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что человек на велосипеде получил травму ноги.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на кольцевой развязке улиц Мельникайте и 50 лет Октября сегодня, 20 января, не работает светофор. Это связано с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло здесь вчера.
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