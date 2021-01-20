В Тюмени сожгли партию американских фисташек. Фото - Управление Россельхознадзора по Тюменской области.

В Тюмени уничтожили партию фисташек. Продукцию обнаружили у одного из местных индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили представители Управления Россельхознадзора по Тюменской области, эта продукция растительного происхождения запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Она выращена в Соединенных Штатах Америки, которые приняли решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

– Орехи весом шесть килограммов изъяты из оборота и уничтожены методом сжигания, – заявили в ведомстве.

Ознакомиться с полным перечнем запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, можно на сайте управления, в разделе «Нормативные документы/отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля/постановление правительства от 7 августа 2014 № 778».