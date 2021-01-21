Молодой тоболяк обокрал уснувшего в подъезде мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении неизвестным сотового телефона за семь тысяч рублей, а также документов и банковской карты обратился 39-летний мужчина. Выяснилось, что пьяный потерпевший пришел к знакомой, однако та ему дверь не открыла. Заявитель решил дождаться девушку в подъезде и уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 22-летнего тоболяка и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что молодой человек вышел в подъезд, чтобы покурить. Заметив спящего мужчину, он похитил из его карманов ценные вещи. Сотовый телефон задержанный оставил себе, а документы и банковскую карту выкинул.

– В настоящее время всё похищенное имущество изъято, оно будет возвращено законному владельцу, – добавили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.