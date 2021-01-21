Погода на 21 января в Тюмени: утром ожидается мелкий снег

В Тюмени утром ожидается мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 января, в Тюмени утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Ночью и утром ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 16 – 17 градусов, днем – минус 18 – 19. Вечером столбики термометров покажут 22 – 24 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». От этого дня пошла поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга – лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.