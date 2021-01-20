На кольце на Мельникайте в Тюмени не работает светофор из-за ДТП

На кольце по Мельникайте в Тюмени не работает светофор из-за ДТП. Фото: c cайта 2ГИС

На кольцевой развязке улиц Мельникайте и 50 лет Октября сегодня, 20 января, не работает светофор. Это связано с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло здесь вчера.

– Водителю автомобиля Lada Granta стало плохо за рулем, он потерял управление и столкнулся с Volvo. После удара машина врезалась в ящик с контроллером светофора, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ведомства, контроллер не подлежит восстановлению. На установку и тестирование нового оборудования понадобится порядка 20 часов. В настоящее время движение на этом участке регулируют сотрудники ГИБДД.