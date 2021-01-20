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На вокзале в Тюмени задержали мужчину с заряженным револьвером

Оружие обнаружилось благодаря металлодетектору
Сергей Швецов
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Житель Ростовской области приехал в Тюмени с заряженным револьвером.

Житель Ростовской области приехал в Тюмени с заряженным револьвером.

Фото: Вадим Бегун

На железнодорожном вокзале Тюмени полицейские задержали мужчину с револьвером. Оружие было заряжено шестью патронами. Как позже показала экспертиза, они являлись пригодными для выстрела.

– 60-летний мужчина приехал в Тюмень из станицы Романовской Ростовской области. Пакет, внутри которого был револьвер, якобы нашел вблизи одной из закусочных и решил оставить себе. На следующий день поехал на вокзал, чтобы купить билеты, – рассказали в Управлении МВД на транспорте по УрФО.

В отношении мужчины дознаватели возбудили уголовное дело за незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. В настоящее время дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом направлено в суд.

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