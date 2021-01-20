В Тюменской области за 2020 год на свет появилось 409 долгожданных малышей, рожденных при помощи ЭКО. Всего выполнено 1 540 процедур.– Ежегодно число семей, которым в рождении детей на помощь пришли медицинские технологии, растёт. Так, в 2006 году участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей. Спустя 11 лет было проведено 800 таких процедур по полису ОМС, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.По информации ведомства, программа вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар в Тюменской области действует как раз с 2006 года. Регион стал одним из первых в России, где стартовала программа по бесплатному для семей экстракорпоральному оплодотворению.С 2015 года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране. С 2018 года в тариф ОМС включены расходы на криоконсервацию эмбрионов при проведении ЭКО.