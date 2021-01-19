В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от 36-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что в его магазине неизвестные разбили окно и похитили алкогольные напитки.Стражи правопорядка задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Ишимского района. Злоумышленник пояснил, что в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.– Разбив окно кирпичом, он проник в помещение магазина, откуда похитил несколько бутылок алкоголя, – дополнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении подозреваемого следственным отделом МО возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.