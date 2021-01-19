В Тюмени ООО «УК «Жилищный стандарт» попала под гнет местной жительницы. Дело в том, что весной 2020 года в квартирах дома на улице Авторемонтной, 41 стала протекать вода. Управляющая компания не реагировала на замечания.– В квартирах и подъездах пятого этажа уже не первый год протекает крыша, а на все наши обращения практически нет ответа, – заявила женщина сотрудникам Госжилинспекции.В ходе внеплановой проверки факт протечки подтвердился. Так, инспектор зафиксировал повреждение покрытия кровли, свежие следы протечек, частичное повреждение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков на лестничных клетках верхних этажей в трёх подъездах многоквартирного дома.– Компанию обязали не только отремонтировать кровлю, устранив причину протечек, но и ликвидировать все следы в подъезде дома, проведя текущий ремонт. Проверка исполнения предписания показала, что все указанные в нем работы проведены в полном объеме, ремонт кровли и подъезда дома произведён, – отметили в ведомстве.