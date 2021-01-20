В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя местная жительница. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.Женщина пояснила, что ей нужно было добраться до соседнего населенного пункта и она нашла в сети Интернет объявление. Автор сообщал, что едет в том же направлении и готов за определенную плату подвезти попутчиков.– Потерпевшая обсудила с владельцем авто все нюансы поездки, после чего тот попросил внести предоплату. Заявительница согласилась и сообщила незнакомцу данные банковской карты. Вскоре ей пришло сообщение о списании с банковской карты всех денег. «Таксист» перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника. После этого его привлекут к установленной законом ответственности.