В Тюмени сегодня, 19 января, протоиерей Григорий Мансуров совершил обряд освящения воды на водоочистных сооружениях. Напомним, что делается это второй год подряд, так как такая процедура пришлась по душе местным жителям.Напомним, что сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день принято освещать воду в реках и озерах. Однако в областной столице пошли дальше: здесь освящают воду сразу на водозаборах.По словам пресс-секретаря «Росводоканал Тюмень», в прошлом году, когда такая процедура проводилась первый раз, люди были рады, что освященная вода бежит прямо из крана.– В праздник Крещения Господня вода освящается во всем мире. Без воды невозможна жизнь на земле, и естество воды является одним из первых. Какой бы ни была вода, она испаряется и возносятся на небо, чтобы потом упасть на землю чистым дожем или снегом. Это образ и для нас с вами, какой бы многотрудной ни была наша жизнь, душе невидимо предстоит вознестись на небо, – сказал отец Григорий.