49-летний житель села Уват постоянно менял место жительства, чтобы не выплачивать алименты своей дочери. Однако от справедливости ему уйти не удалось: приставы нашли должника и доставили в суд.– За 2020 год гражданин выплатил всего 4,5 тысячи при общем долге в 250 тысяч рублей. Только за последние полгода судебный пристав проверил шесть адресов. Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.В ведомстве также пояснили, что если после отбывания административного наказания мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то его привлекут к уголовной ответственности.