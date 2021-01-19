На улице Чехова в Ишиме сегодня, 19 января, в одной из квартир пятиэтажного дома произошел серьезный пожар. Очевидцы происшествия вызвали на место спасателей.– Вызов по этому поводу поступил в 01.12. Из зоны опасных факторов спасли одного человека, еще пятерых эвакуировали, из них четверо детей, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.В ведомстве также добавили, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Лишь по счастливой случайности в нем никто не пострадал.