В Тюменской области виновник ДТП выплатил пострадавшей женщине 225 тысяч рублей. Для этого ей пришлось обратиться в суд.Авария произошла 15 сентября 2019 года. В этот день 18-летний юноша без водительских прав взял «погонять» Opel Corsa у своей сестры. На 40-м километре Салаирского тракта он слишком близко подъехал к гужевой повозке и столкнулся с ней. 65-летняя пассажирка повозки вылетела из нее и получила травмы.– В июле 2020 года водителя признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей. В ноябре того же года пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении вреда, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры Тюменского района. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу потерпевшей 225 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов.