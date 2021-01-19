На 78-м километре автодороги Тобольск – Байгара – Первые Салы в Вагайском районе Тюменской области сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, мужчина, управлявший машиной, погиб.Опрокинувшийся автомобиль «Нива» обнаружили в кювете проезжающие. В авто находился погибший водитель. Документов при нем не было, в машине находились рыбацкие принадлежности.– Личность водителя устанавливается. Автомобиль принадлежит 83-летнему жителю Тобольска, – дополнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.