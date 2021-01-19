В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. Им было от 49 до 63 лет.– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: женщина, 63 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 49 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в регионе скончались 232 пациента с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.За минувшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 26 397), 154 человека выздоровели (за весь период – 24 797), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 0277 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 047 человек находятся на перевахтовке.