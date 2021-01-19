Тюменцам объяснили, как выбрать пансионат для пожилого родственника. Таких организаций в регионе насчитывается 86, в 23 из них пенсионеры живут постоянно.– Рекомендуем обратить внимание на легальность – регистрацию физлица в качестве ИП или регистрацию юрлица, на опыт работы заведения, на наличие сайта и отзывы в интернете. Также проверьте наличие лицензии на ведение медицинской деятельности и результатов проверки контролирующих органов. При личном посещении обратите внимание на наличие камер видеонаблюдения и системы противопожарной сигнализации, – подсказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.В ведомстве также пояснили, что здание не должно относиться к жилым домам. Следует уточнить про организацию питания. В заведении должно быть достаточное количество сиделок. Если же вас что-либо настораживает в условиях проживания или в отношении персонала, обратитесь в правоохранительные органы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭхо трагедии. На улице Широтной в Тюмени закрыли нелегальный пансионат для пожилых людейВ ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности (подробнее)