В Тюмени в первый день крещенских купаний никому не понадобилась помощь медиков. Сегодня, 19 января, машина скорой также дежурит у купелей.Дежурство скорой помощи в Тюмени закончено в промежуток с 00.30 до 1.00. Обращений за медицинской помощью не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что накануне, 18 января, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную литургию в честь Крещения Господня, которая прошла в соборе Свято-Троицкого монастыря. Верующих причастили, а после священнослужения процессия прошла крестным ходом на набережную Туры, к традиционному месту крещенских купаний.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение в Тюмени – 2021: владыка Димитрий освятил иордань на ТуреВ областной столице начались крещенские купания (подробнее)Крещение – 2021 в Тюмени: где купаться на Крещение в Тюмени в 2021 годуОкунуться в купели смогут все желающие (подробнее)