Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 167 и составило 26 397 человек.За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 262 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровели 3 002 026 человек.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице после коронавирусной паузы свои двери открывает государственный цирк. Первые представления начнутся уже с 13 февраля.