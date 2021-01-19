В Тюмени врачи ОКБ № 1 в 2021 году планируют провести одну из самых сложных операций по трансплантации сердца. Такая операция пройдет в регионе впервые. Напомним, что в прошедшем году специалисты медучреждения уже пересаживали пациенту печень, также в первый раз.– В прошлом году нам удалось сохранить на прежнем уровне количество проведённых операций. Мы провели порядка 10 тысяч оперативных вмешательств с применением высоких технологий, полностью выполнив государственный заказ по данному направлению. 378 пациентов поступило к нам из северных округов. Больше всего операций сделано по направлениям: торакальная хирургия, ортопедия, онкология и кардиология, – рассказал заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ № 1 Игорь Бродер.По словам специалиста, руководство медучреждения делает на новый год оптимистичные прогнозы.– Больница будет и дальше стремиться быть полезной населению. Очень надеемся, что в 2021 году сможем помочь еще большему количеству людей стать здоровыми! – заявил Игорь Бродер.