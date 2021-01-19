В Тюмени прокуратура совместно с полицейскими нашла нелегальный пансионат для пожилых людей, который располагался в частном двухэтажном жилом доме на улице Широтной. На момент появления силовиков в помещении находились шесть стариков.Выяснилось, что услуги здесь оказывают без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, сам дом арендуется. Пенсионеры живут в нем круглосуточно. В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.– Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом. Нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, знаков пожарной безопасности. На полу – горючий линолеум, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Специалисты ведомства инициировали проведение следственным органом процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелыхПрокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых (подробнее)