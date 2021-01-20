В дежурную часть отделения голышмановской полиции обратилась 46-летняя жительница села Бердюжье. Женщина сообщила, что с ее карты сняли деньги.По словам потерпевшей, на её сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковских карт. Заподозрив обман, заявительница прервала телефонный разговор. Однако вскоре ей снова поступил звонок от неизвестного – якобы полицейского.– Он заявил, что первый раз женщине звонили не мошенники, а по факту попытки несанкционированного снятия денежных средств с ее карт возбуждено уголовное дело. Он потребовал следовать указаниям «сотрудников банка». После этого она продиктовала им реквизиты всех своих банковских карт и коды из СМС-сообщений. В результате у потерпевшей похищено более 107 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.