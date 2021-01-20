Сегодня, 20 января, весь день в Тюмени будет облачным. Сильный снег, который начнется во второй половине дня, к вечеру должен ослабнуть.Температура воздуха ночью будет минус 20 – 21 градус, днем – минус 16. Вечером столбики термометров покажут 16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20 января заканчивались крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи – минули Водохрещи. Дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».