В Тюмени управляющая организация ООО «УК «Евросервис» отремонтирует подъезд дома по улице Харьковской, 83. Ей выдала предписание Государственная жилищная инспекция региона после жалоб жильцов.– Жилищный инспектор обследовал подъезд: краска и штукатурка на стенах и потолке в общих коридорах, лифтовых холлах и на лестничных клетках отслаиваются, почтовые шкафы сильно повреждены, стекло на одном из окон треснуло, местами частично наблюдается провисание проводки слаботочных сетей, отсутствует уборка, – рассказали о бедах местных жителей в Госжилинспекции.По информации ведомства, теперь работники УК обязаны в первую очередь прибраться в подъезде и отремонтировать остекление оконного блока, а после выполнить более масштабные работы – ремонт подъезда, в том числе почтовых ящиков. Кроме того, УК ответит за ненадлежащее выполнение своих обязанностей: ее оштрафуют.