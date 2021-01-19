В районе Воронинских горок в Тюмени может появиться Императорская улица. Мнения горожан по этому вопросу собирают до 29 января.В администрации города на очередном заседании соответствующей комиссии рассмотрят предложение инициативной группы местных жителей, состоящей из 25 человек. Так, поступило предложение назвать безымянный элемент улично-дорожной сети территории планировочного района № 4 «Затюменский» в честь исторического события – посещения императором Николаем II Тюмени в 1917 году – улицей Императорской.Из других вариантов – улица Запрудная (так как элемент УДС находится вблизи водного объекта, улица Воронцовская (в связи с его расположением на территории упраздненного населенного пункта деревня Воронина) или улица Конная (из-за близости конно-спортивного клуба «Триумф»).– Желающим выразить мнение (в письменной или устной форме) необходимо обратиться по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 331, тел. 51-00-85, e-mail: PorotnikovaOS@tyumen-city.ru, – отметили в департаменте земельных отношений и градостроительства.