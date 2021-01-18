В Тобольске риелтора обвиняют в растрате. Дело в том, что клиентка доверила женщине продать свою квартиру, однако та решила просто присвоить деньги себе.– Жительница Тобольска с двумя малолетними детьми решила продать принадлежащую им квартиру в 7а микрорайоне. Для этого она выписала специальную доверенность на риелтора. Специалист, в свою очередь, в агентстве недвижимости получила 300 тысяч рублей задатка за квартиру, но не отдала их продавцу, а присвоила, – сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.Позднее, воспользовавшись моментом, риелтор прямо в офисе банка вытащила из сумки продавца еще 350 тысяч рублей. Риелтора будут судить по двум статьям.