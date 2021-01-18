В частном секторе Тюмени с начала года 63 раза устраняли порывы на сетях. Некоторые трубы местные жители самовольно проложили в начале 90-х годов.По словам специалистов УСТЭК, в частном секторе чаще всего происходят порывы. Бригадам приходится тратить много времени, чтобы восстановить теплоснабжение одного-двух домов. Порой жители просят отогреть замерзшие коммуникации, что сотрудники и делают.– Жителям частных домов целесообразно обойтись без центрального теплоснабжения. Все они обязаны оплатить установку прибора учета тепловой энергии, а это весьма дорогое удовольствие. Но есть хорошая альтернатива – получить субсидию до 130 тысяч рублей для перехода на газовое отопление, – напомнил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.Составляя график капитального ремонта, специалисты компании включают в него в первую очередь те теплотрассы, от состояния которых зависит надежность теплоснабжения целых микрорайонов или нескольких многоквартирных домов. Дело в том, что затраты на замену участка, транспортирующего тепловую энергию к частному дому и к многоквартирному дому, одинаковы.