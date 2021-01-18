В Тюменской области работающим пенсионерам, у которых нет возможности трудиться на удаленке, дистанционно продлят больничный. Дело в том, что в регионе продлили режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше. Соответственно, больничный выпишут по 28 февраля.– Обращаться в медорганизацию для получения листа и заполнять какие-либо документы не нужно. Больничный выдадут на основе данных, предоставленных работодателями в региональное отделение Фонда социального страхования. Пособие по временной нетрудоспособности придет гражданам напрямую из средств фонда, – рассказала руководитель местного отделения ФСС Динара Поштаренко.В ведомстве также отметили, что остальные тюменцы могут открыть больничный, вызвав врача на дом или при посещении поликлиники.