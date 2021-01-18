В отделение полиции села Нижняя Тавда поступило заявление от 23-летнего местного жителя, который сообщил, что ему угрожают расправой. На место тут же выехали оперативники. Они-то и задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя.Оказалось, что в день преступления знакомые распивали алкоголь. В процессе застолья между мужчинами возник конфликт.– Подозреваемый схватил кухонный нож и, держа его перед собой, высказал слова угрозы убийством в адрес потерпевшего, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.