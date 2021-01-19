В тюменскую полицию поступила информация от местной жительницы, которая сообщила, что у нее похитили ювелирные украшения. Оперативники восстановили обстоятельства случившегося.В день преступления потерпевшая пригласила к себе в гости знакомую, где они распивали алкоголь. Во время длительного застолья хозяйка квартиры заснула. Гостья сняла с заявительницы золотую цепочку, браслет и кольцо, после чего поспешно покинула квартиру.– Похищенные ювелирные изделия женщина сдала в ломбард. Сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.Вскоре стражи порядка задержали и доставили в отдел ранее судимую 43-летнюю местную жительницу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.