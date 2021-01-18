В Тюмени у 37-летнего мужчины случился эпилептический приступ. На его счастье, рядом оказалась мама, которая оказала ему первую помощь.Женщина уже знала, что нужно делать в таких ситуациях. Она перевернула сына на бок и вызвала скорую. Прибывшие фельдшеры оценили состояние пациента как тяжелое, уровень сознания – сопор. После оказанной помощи пациента доставили в больницу. В настоящее время мужчина находится под наблюдением специалистов.– При эпилептическом припадке перенесите человека на ровную поверхность, если приступ случился на стуле, ступенях. Это предупредит получение травмы. Подложите под голову бьющемуся в судорогах человеку мягкую вещь, и ни в коем случае не удерживайте его с силой, не давайте ему никаких лекарственных препаратов, – пояснили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.В период между судорогами или до их возникновения можно извлечь съемные зубы, установить воздуховод или небольшой деревянный предмет округлой цилиндрической формы (ни в коем случае не использовать железные ложки, вилки, ножи). Если под рукой не оказалось ничего подходящего, то лучше ничего не вставлять.